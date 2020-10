V petek potrdili 380 okužb z novim koronavirusom, umrla dva bolnika s covidom-19

Ljubljana, 10. oktobra - V petek so v Sloveniji opravili rekordnih 4362 testov na novi koronavirus in potrdili 380 okužb, je sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je po podatkih Sledilnika za covid-19 8,71 odstotka. V bolnišnici so zdravili rekordnih 147 bolnikov s covidom-19, 21 na intenzivni negi, dva sta umrla. Iz bolnišnice so jih odpustili šest.