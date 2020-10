Ferrand-Prevotova ubranila naslov, Žakljeva deveta

Salzburg, 10. oktobra - Francozinja Pauline Ferrand-Prevot je svetovna prvakinja v olimpijskem krosu. V avstrijskem Leogangu je na zahtevni in nekoliko razmočeni stezi ugnala Italijanko Evo Lechner na drugem in Avstralko Rebecco McConnell na tretjem mestu. Edina slovenska kolesarka Tanja Žakelj je z zaostankom šestih minut in 12 sekund zasedla deveto mesto.