V petek nove okužbe v 106 občinah

Ljubljana, 10. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v petek potrdili v 106 občinah; 69 primerov je bilo v Ljubljani, sledijo Domžale (19), Maribor (18), Kranj (16), Škofja Loka (13) in Kamnik (11). Aktivno okuženih je 3058 prebivalcev, največji delež aktivno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem (1,067%), pred Mežico (0,702%) in Šentjernejem (0,601%).