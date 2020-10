Ljubljana, 10. oktobra - V noči na nedeljo bo po vsej državi začelo deževati, v nedeljo se bo občutno ohladilo. Popoldne in zvečer bo ponekod lahko snežilo do okoli 500 metrov nad morjem. Vodnatost rek bo velika v večjem delu države, so sporočili iz Agencije RS za okolje in Centra za obveščanje RS.