Gantar za Dnevnik: Predsedniško mesto v DeSUS bi morala zasesti prepoznavna in izkušena oseba

Ljubljana, 10. oktobra - Začasni predsedujoči DeSUS Tomaž Gantar je v pogovoru za Dnevnik ocenil, da bi morala predsedniško mesto v DeSUS zasesti prepoznavna in izkušena oseba, ki pozna strankarsko življenje in koalicijska dogajanja. Krog kandidatov, ki izpolnjujejo te kriterije in bi lahko reševali stranko iz sedanjega težkega položaja, pa je po njegovi oceni zelo omejen.