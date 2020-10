Drugo televizijsko soočenje med Trumpom in Bidnom odpovedano

New York, 10. oktobra - Komisija za soočenja predsedniških kandidatov ZDA je v petek sporočila, da je drugo televizijsko soočenje med republikancem Donaldom Turmpom in demokratom Josephom Bidnom, predvideno za 15. oktober, odpovedano. Trump je zavrnil udeležbo na virtualni debati in Biden se ne bo soočal sam s seboj.