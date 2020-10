Trump namerava imeti danes govor z balkona Bele hiše

Washington, 10. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump naj bi imel danes govor z balkona Bele hiše, ki mu bo v živo prisostvovalo več sto povabljenih sodelavcev in podpornikov. To bo predsednikov prvi javni nastop v živo, odkar se je v ponedeljek vrnil iz bolnišnice Walterja Reeda, kjer so ga zdravili zaradi covida-19, v Belo hišo.