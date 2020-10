Tanja Fajon - z evropskega dokončno tudi na domači politični parket

Ljubljana, 10. oktobra - Tanja Fajon, ki je danes tudi uradno prevzela vodenje SD, je postala prva ženska na čelu ene od strank z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Napoveduje, da bo stranko vodila pregledno, kulturno in vključujoče in jo popeljala do zmage na volitvah. Nekdanja novinarka ima izkušnje predvsem na evropskem političnem parketu, stranko pa vodi že od maja.