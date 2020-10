Brez pozitivnega primera v posadki branilke naslova na Barkovljanki

Koper, 9. oktobra - Slovenska jadrnica Way of Life bo v nedeljo, 11. oktobra, v Tržaškem zalivu na 52. Barcolani branila lansko zmago, saj na testiranjih na novi koronavirus ni bilo negativnega primera v večnacionalni posadki, je za STA potrdil Gorazd Mauri, vodja projekta Way of Life. Glavni krmar bo eden najboljših jadralcev sveta Robert Scheidt.