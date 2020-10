Janša: Virus smo sposobni ustaviti, cena za to odvisna od spoštovanja ukrepov

Ljubljana, 9. oktobra - Premier Janez Janša je po seji Sveta za nacionalno varnost, na kateri so spregovorili tudi o širjenju novega koronavirusa, dejal, da smo virus sposobni ustaviti. "To smo dokazali že spomladi. Vprašanje je, kakšno ceno bomo plačali za to. Ta ni odvisna od vlade, ki je sprejela zadostne ukrepe, ampak od tega, ali bomo ukrepe spoštovali," je navedel.

Svet za nacionalno varnost (Snav) ocenjuje, da smo v tem trenutku na prelomni točki, ko lahko še z mehkimi ukrepi brez večjega zaustavlja javnega življenja in gospodarstva zaustavimo širjenje virusa in na ta način preprečimo, da bi za to plačali enako visoko ceno, kot smo jo plačali spomladi. Zato poziva državljane, naj v celoti upoštevajo ukrepe, sprejete za boj proti širjenju novega koronavirusa.

"Kajti od tega bo odvisno, ali bodo ti ukrepi dejansko prijeli," je dejal Janša. Po njegovih besedah že "dejstvo, da pet odstotkov ljudi ukrepov ne upošteva, onemogoči učinkovitost ukrepov" in "ogrozi ali pa omalovažuje odgovorno ravnanje 95 odstotkov ostalega prebivalstva".

Snav po Janševih besedah tudi ocenjuje, da pri sprejetih ukrepih ni nobenih razhajanj med vlado in stroko. "Ocenjuje, da so ukrepi primerni, uravnoteženi," je dejal premier.

Kot je spomnil Janša, je pripravljenih več različic ukrepov za to, "da se virus v vsakem primeru ustavi". Snav pa je ocenil, da so tudi načrti, ki so bili sprejeti za spopad z novim koronavirusom vnaprej, dobro pripravljeni in uravnoteženi.