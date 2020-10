Pravosodni ministri EU o digitalizaciji pravosodja

Ljubljana, 9. oktobra - Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je danes sodelovala na videokonferenčnem zasedanju ministrov EU za pravosodje. Med drugim so govorili o digitalizaciji pravosodja, vzpostavljanju Evropskega javnega tožilstva in boju proti spolnim zlorabam otrok, so sporočili s pravosodnega ministrstva.