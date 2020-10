Na Gorenjskem za izboljšanje dostopa do osebnega zdravnika

Žirovnica/Kranj, 11. oktobra - Epidemiološka situacija že dlje časa močno omejuje dostop bolnikov do zdravstvenih storitev, zlasti do osebnega zdravnika. Zato so župani zgornjegorenjskih občin pozvali Osnovno zdravstvo Gorenjske k izboljšanju razmer. Na zavodu že pripravljajo klicne centre in druge rešitve.