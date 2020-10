Kolektivna koronavrtnica Eve Petrič v dunajski katedrali sv. Štefana

Dunaj, 14. oktobra - Konceptualna umetnica Eva Petrič že nekaj let sodeluje s članicami eksperimentalne klekljarske skupine pri Čipkarski šoli Idrija. Med prvim valom koronavirusa je tako nastala klekljana vrtnica, ki so jo izobesili v dunajski katedrali sv. Štefana. Dopoldne so jo v sijaju svetlobe, ki pada skozi okna, uradno predstavili javnosti.