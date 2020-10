Pariz, 10. oktobra - Poljakinja Iga Swiatek je zmagovalka tretjega in zadnjega velikega teniškega turnirja v 2020. V finalu odprtega prvenstva Francije v Parizu je premagala Američanko Sofio Kenin s 6:4 in 6:1. Za 19-letno Poljakinjo je to največji uspeh v karieri.