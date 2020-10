Zunanja ministra Armenije in Azerbajdžana na pogovorih o Gorskem Karabahu

Moskva, 9. oktobra - Zunanja ministra Azerbajdžana Jejhun Bajramov in Armenije Zohrab Mnatsakanjan sta se danes v Moskvi sestala na prvih pogovorih na visoki ravni o spopadih v Gorskem Karabahu, ki so izbruhnili pred približno dvema tednoma. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je Armenijo posvaril, da je to zadnja priložnost za mirno rešitev spora.