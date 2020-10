Za kolesarsko povezavo Bled - Bohinj hitijo s pripravo dokumentacije

Bled/Bohinj, 11. oktobra - Priprava dokumentacije za kolesarsko povezavo med Bledom in Bohinjem se je zaradi zahtevnosti odseka skozi ozko sotesko izkazala za precej zahtevno in dolgotrajno. Na Bledu in v Bohinju so zato veseli, da se je podaljšal rok za oddajo projektov, ki bodo financirani iz dogovora za razvoj regij, med katere sodi tudi omenjena povezava.