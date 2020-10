Znana idejna rešitev za spomenik braniteljem mesta Ljubljane 1991

Ljubljana, 10. oktobra - Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana (Mol) je med 18 prispelimi predlogi izbrala idejno rešitev za postavitev spomenika braniteljem mesta Ljubljana 1991. Strokovna komisija pod vodstvom podžupana Janeza Koželja je za zmagovalno rešitev razglasila delo avtoric Lade Sedlaček in Metke Zupanič, so zapisali.