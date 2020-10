Potrebe po skrbi za duševno zdravje mladih vse večje

Ljubljana, 9. oktobra - Mladi so zaradi prehajanja v odraslost v negotovosti glede prihodnosti, zaradi epidemije covida-19 pa se je pridružila še skrb za zdravje njihovih najbližjih. Mladim v stiski je zato treba omogočiti vključevanje v preventivne programe ter pravočasno in ustrezno pomoč, so pred svetovnim dnevom duševnega zdravja zapisali v Mladinskem svetu Slovenije.