Ljubljanska borza: V ospredju NLB

Ljubljana, 9. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zrasel za 0,09 odstotka. Promet je dosegel 1,036 milijona evrov. Najprometnejše so bile delnice NLB, ki so izgubile dober odstotek vrednosti, zanimive pa so bile še delnice Krke, ki so zdrsnile za četrtino odstotka.