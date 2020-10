Petkovi protestniki zaradi protikoronskih omejitev zopet na kolesa

Ljubljana, 9. oktobra - Kljub dodatnim omejitvam druženja in napovedim ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa o strožjem nadzoru, protestniki, ki se ob petkih zbirajo na ulicah slovenskih mest, ne razmišljajo o odpovedi današnjega protesta. So pa na družbenih omrežjih pozvali udeležence, naj se znova preselijo na kolesa, vzdržujejo razdaljo in uporabljajo maske.