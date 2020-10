Košarkarski in odbojkarski zvezi NIJZ sprašujeta o izvajanja treningov in tekem

Ljubljana, 9. oktobra - Košarkarska zveza Slovenije je na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) oddala vlogo za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju za vse klube, ki so člani Košarkarske zveze Slovenije (KZS), za izvajanje treningov in tekem v obdobju od 9. oktobra do 9. novembra letos. S podobno vlogo je danes sledila tudi odbojkarska zveza (OZS).