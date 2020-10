Vzpostavljen okvir EU za pregled neposrednih tujih naložb

Bruselj, 11. oktobra - V EU je odslej vzpostavljen okvir za pregled neposrednih tujih naložb. Sistem bo izboljšal pregled neposrednih tujih naložb, spodbujal združevanje informacij in povečal preglednost. Je ključnega pomena za zaščito strateških interesov EU in njenih članic ter hkrati ohranja odprto naložbeno ureditev, so izpostavili v Bruslju.