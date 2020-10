Današnjo tekmo med Slovenj Gradcem in Ljubljano so odložili

Ljubljana, 9. oktobra - Državna rokometna liga, liga NLB, bo danes zakorakala v šesti krog. Uvodna tekma bo na sporedu ob 19. uri, ko se bosta na Primorskem pomerila Koper in LL Grosist Slovan. Druga petkova tekma med Slovenj Gradcem in Ljubljano je zaradi okužbe s koronavirusom enega izmed igralcev Ljubljane odložena, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.