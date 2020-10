Svetlika na vrhu upravnega odbora krovne lastnice Hidrie nasledila Krapš Rejčeva

Idrija, 9. oktobra - V idrijski Hidrii je prišlo do sprememb v organih upravljanja korporacije. Mesto predsednice upravnega odbora v družbi H&R, krovni družbi in lastnici skupine Hidria, je prevzela Andra Krapš Rejc, ki je zamenjala dolgoletnega prvega moža korporacije Edvarda Svetlika. Svetlik ostaja član upravnega odbora, kjer sta še Urška Svetlik in Iztok Seljak.