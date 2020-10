Začenja se virtualno letno zasedanje IMF in Svetovne banke

Washington, 12. oktobra - Danes se začenja redno letno zasedanje finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Zaradi pandemije covida-19 se je v celoti preselilo na splet oz. v format video konferenc. Prav pandemija in okrevanje gospodarstva bosta v ospredju pozornosti finančnih ministrov in guvernerjev.