Jeralovo cepivo proti novem koronavirusu bodo z živim virusom preizkušali še na hrčkih

Ljubljana, 9. oktobra - Cepivo proti novem koronavirusu, ki ga je razvila raziskovalna skupina pod vodstvom Romana Jerale, bodo v prihodnjem tednu začeli preizkušati na hrčkih in z živim virusom. Jerala meni, da bo cepivo proti novem koronavirusu na voljo še pred začetkom prihodnjega leta. Ob tem so na okrogli mizi pozvali k trajnostnemu in zadostnemu vlaganju v znanost.