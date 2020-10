V četrtek potrdili 363 okužb z novim koronavirusom, umrli štirje bolniki s covidom-19

Ljubljana, 9. oktobra - V Sloveniji so v četrtek ob 3682 testih potrdili 363 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je delež pozitivnih testov znašal 9,86 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 138 bolnikov s covidom-19, 22 jih je potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili devet oseb, štiri so umrle, je sporočila vlada.