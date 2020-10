Za osumljenega poskusa umora z zastrupitvijo odrejeno sodno pridržanje

Celje, 9. oktobra - Celjski kriminalisti so danes s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku pripeljali 32-letnega moškega, ki je osumljen poskusa umora. Po zaslišanju je sodnik zanj odredil sodno pridržanje, so sporočili s celjske policijske uprave. Po poročanju medijev je osumljen, da je s hrano zastrupil hčerko in nekdanjo partnerko. Obe so sprejeli v bolnišnico.