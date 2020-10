Kitajski zvitek z okajenimi princi na dražbi prodan za 35 milijonov evrov

Hongkong, 9. oktobra - Sedemsto let star kitajski papirni zvitek, ki prikazuje pet okajenih princev na konjih, je bil na hongkonški dražbi prodan za 35 milijonov evrov. Avtor poslikave je kitajski umetnik in vladni funkcionar Ren Renfa. Na dva metra dolgem zvitku iz dinastije Yuan so pečati različnih kitajskih cesarjev, piše spletni portal The Guardian.