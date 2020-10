Več kot pol milijona evrov za tesnejše povezovanje proizvajalcev v kmetijstvu in gozdarstvu

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo tretji javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijstvu in gozdarstvu. Razpisalo je 545.411 evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja za tesnejše povezovanje proizvajalcev. Vloge bodo sprejemali od 2. novembra do 22. decembra.