Zaradi ukrepov ob pandemiji covida-19 v tujini obtičalo skoraj tri milijone migrantov

Ženeva, 9. oktobra - Združeni narodi so danes opozorili, da je najmanj 2,75 milijona migrantov poleti obtičalo v tujini in se ni moglo vrniti v svoje domovine zaradi omejitev v boju proti pandemiji covida-19. Pozvali so k nujnemu mednarodnemu sodelovanju za rešitev njihovega položaja.