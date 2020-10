Zasegi konoplje na območju Rakeka, Ribnice in Dobove

Ljubljana/Brežice, 9. oktobra - Na območju ljubljanske policijske uprave so policisti v četrtek v dveh hišnih preiskavah zasegli konopljo. Pri 34-letniku z območja Rakeka so med drugim našli 353 stebel in 56 svežih rastlin konoplje. Dve leti starejšemu moškemu so na območju Ribnice ob konoplji zasegli tudi 23 nabojev za avtomatsko orožje. Konopljo pa so zasegli tudi v Dobovi.