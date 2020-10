Ljubljanska borza dopoldne s padcem indeksa

Ljubljana, 9. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je dopoldne na Ljubljanski borzi izgubil 0,14 odstotka. Povpraševanje po delnicah je skromno, največ prometa so vlagatelji doslej sklenili z delnicami Krke, ki so izgubile pol odstotka. V prvi kotaciji se cenijo še delnice Zavarovalnice Triglav, ki so izgubile en odstotek.