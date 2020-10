Ljubljana, 9. oktobra - Poslanka Levice Violeta Tomić in članica komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu bo danes ob 12.30 v preddverju velike dvorane DZ dala izjavo za medije ob 100. obletnici koroškega plebiscita in 65. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe, so sporočili iz stranke Levica.