V SD vladnemu predlogu o demografskem skladu očitajo sprotno trošenje

Ljubljana, 9. oktobra - V SD vidijo velike razlike med vladnim predlogom zakona o demografskem skladu in predlogom zakona o demografskih rezervah SD in SAB. Vladni predlog predvideva sprotno trošenje večine donosov državnih podjetij, po predlogu SD in SAB pa bi se sredstva 20 let akumulirala in potem namenila za pokojnine, so danes povedali na novinarski konferenci SD.