V Koroški galeriji likovnih umetnosti razstava Lojzeta Logarja Pop! 1968-1980

Slovenj Gradec, 9. oktobra - V Koroški galeriji likovnih umetnosti bodo drevi odprli razstavo dolgoletnega profesorja za grafiko, risanje in slikanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Lojzeta Logarja Pop! 1968-1980. Razstava, ki bo na ogled do 12. decembra, je del širšega razstavnega projekta, poimenovanega artLOGARt. Kustos razstave je Marko Košan.