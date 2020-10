Na Hrvaškem 457 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 9. oktobra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 4417 testih potrdili 457 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrli trije bolniki, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Gre za drugo najviše dnevno število okužb od izbruha epidemije. V četrtek so poročali o rekordnih 542 okužbah.