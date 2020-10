V Ormožu na ogled razstava o opremljenosti gradu v začetku 20. stoletja

Ormož, 9. oktobra - Pokrajinski muzej Ptuj Ormož danes v ormoški grajski pristavi odpira razstavo, na kateri bodo obiskovalcem predstavili opremljenost tamkajšnjega gradu v prvi polovici 20. stoletja. Razstavo, ki bo na ogled do konca januarja, so poimenovali Ormoški grad - dom opremljen z okusom, ljubeznijo in s sanjami.