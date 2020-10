V Narodni galeriji prva britanska razstava Artemisie Gentileschi

London, 11. oktobra - V londonski Narodni galeriji so v soboto odprli razstavo Artemisia o najbolj znameniti umetnici 17. stoletja - Artemisii Gentileschi. Slikarko učenjaki mrzlično preučujejo, pojavlja se v filmih, dramskih uprizoritvah in romanih ter celo v knjigi za otroke Zgodbe za lahko noč za uporniške punce avtoric Francesce Cavallo in Elene Favilli.