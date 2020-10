Svetovni dan boja proti smrtni kazni letos izpostavlja pomen pravnega zastopstva

"Brez dostopa do učinkovitega pravnega zastopstva ob aretaciji, pridržanju ter sojenju in po njem ni mogoče zagotoviti postopkov v skladu z zakonodajo," je poudarila organizacija. V primeru smrtne kazni učinkovito pravno zastopstvo lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo, so opozorili.

Ob tem so spomnili, da je tako na ravni držav kot na mednarodni ravni pravica do pravnega zastopstva pravica do pravnega zastopstva zapisana v večini ustav in mehanizmih za zagotavljanje človekovih pravic. "Žal sodni sistemi po svetu pogosto kršijo to pravico in obtoženim ne zagotovijo pravnega zastopnika," so izpostavili.

Ob prizadevanjih za popolno odpravo smrtne kazni za vsa kazniva dejanja po vsem svetu je po navedbah Svetovne koalicije proti smrtni kazni nujno opozoriti civilno družbo in mednarodno skupnost, da bi morali tisti, ki jim grozi kruta, nehumana in ponižujoča kazen usmrtitve, na vseh stopnjah pravnega postopka vsaj imeti dostop do učinkovitega pravnega zastopstva. Tovrstna pravna pomoč jim lahko zagotovi osnovno zaščito, s katero se izognejo obsodbi ali se nanjo pritožijo, so dodali.

Svetovna koalicija proti smrtni kazni združuje več kot 150 nevladnih organizacij, združenj, sindikatov in lokalnih oblasti. Ustanovili so jo maja 2002 v Rimu.

Doslej so v 142 državah, kar je 72 odstotkov vseh članic Združenih narodov, ali že pred časom prenehali izvrševati smrtno kazen ali so jo odstranili iz kazenskih zakonikov. Trend odpravljanja smrtne kazni se nadaljuje, zmanjšuje se tudi število smrtnih kazni in njihovih izvršitev.

Po podatkih Svetovne koalicije proti smrtni kazni so lani po svetu usmrtili 657 ljudi, kar je pet odstotkov manj kot v letu 2018. V te podatke ni vključena Kitajska, ki ne posreduje informacij o usmrtitvah, a domnevno je bilo tam lani izvršenih več tisoč smrtnih kazni.

Največ smrtnih kazni so lani izvršili na Kitajskem, Iranu, Savdski Arabiji, Iraku in Egiptu.