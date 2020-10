SOS za okolje: Končana sanacija odlagališča odpadkov nad Staro vasjo pri Postojni

Postojna, 29. oktobra - V začetku oktobra je bila zaključena sanacija nekdanjega odlagališča nenevarnih odpadkov nad Staro vasjo pri Postojni. Že pred tem je izbrani izvajalec izvedel zapiralna dela, ki so zajela površinsko tesnjenje in odvajanje padavinskih odpadnih voda ter odplinjanje. Monitoring na odlagališču bodo izvajali še 30 let po zaprtju.