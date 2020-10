Za tihotapljenje orožja okrožno sodišče šestim vpletenim dosodilo skupno 20 let in devet mesecev zapornih kazni

Ljubljana, 9. oktobra - Ljubljansko okrožno sodišče je šestim članom kriminalne združbe, ki je najmanj od 15. septembra 2016 pa do 15. junija 2018 tihotapila in hranila orožje, skupno dosodilo 20 let in devet mesecev zapornih kazni, poročata Delo in Slovenske novice. Po navedbah tožilstva je združba štela 22 članov, očitali so ji prodajo za okrog 40.000 evrov orožja.