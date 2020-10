Ljubljana, 9. oktobra - Novinarska konferenca ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, na kateri bo spregovoril o e-vinjetah in o infrastrukturnih investicijah v povezavi z načrtovanima državnima proračunoma, bo danes ob 11. uri (IN NE ob 12. uri, kot je bilo napovedano sprva) v prostorih glavnega tajništva NSi na Dvorakovi 11a v Ljubljani, so sporočili iz stranke NSi.