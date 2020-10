Trump zahteva aretacije Obame, Bidna, Clintonove in drugih

Washington, 9. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na Twitterju pravosodnega ministra Billa Barra spraševal, kje so aretacije Baracka Obame, Josepha Bidna in Hillary Clinton, ker so leta 2016 domnevno vohunili za njegovo predsedniško kampanjo. Pritisk je nadaljeval tudi v četrtek na televiziji Fox News.