New York, 8. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zopet sklenili v zelenem. Rast so zabeležili kljub nasprotujočim si znakom o možnostih za nadaljnje spodbude v ZDA. Podatki o brezposelnosti so namreč pokazali, da ta ostaja visoka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.