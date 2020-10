Nova britanska veleposlanica v Sloveniji: Družijo nas skupne vrednote

pogovarjala se je Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 13. oktobra - Slovenijo in Veliko Britanijo povezujejo skupne vrednote, na katerih lahko gradimo medsebojne odnose in sodelujemo pri reševanju globalnih problemov, kot so podnebne spremembe, pa tudi kriza zaradi covida-19, je v pogovoru za STA dejala nova britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler.