Dnevnik o okoljskih težavah prestolnice (9. 10.)

Ljubljana, 8. oktobra - Peter Pahor v komentarju Zelena prestolnica ima svoje okoljske težave, piše o okoljskih težavah Ljubljane, v kateri ima mestna inšpekcija na področju okolja zelo omejena pooblastila. Prihaja do premogovnega smradu, nedovoljenega sežiganja odpadkov, problem so tudi nelegalna odlagališča avtomobilov in gradbenih in drugih odpadkov.