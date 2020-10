Jesenice, 8. oktobra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic in SŽ Olimpije so se na drugem letošnjem derbiju nove sezone alpske lige razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1, 1:1, 1:0). V seštevku s sobotno tekmo v Ljubljani pa so z izidom 8:3 slavili Ljubljančani.