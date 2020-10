Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 10.)

Ljubljana, 8. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o rekordnem številu na novo potrjenih okužb s koronavirusom in novih ukrepih, ki jih je ob tem sprejela slovenska vladam in napovedi zasedanja sveta za nacionalno varnost. Poročale so tudi o podvojitvi financiranja manjšin v Avstriji in posebni donaciji tamkajšnji slovenski manjšini.