V sosedah Slovenije rekordno število okužb, EU zagotovila dodatna zdravila

pripravila Vesna Rojko

Zagreb/Washington/Bruselj, 8. oktobra - V več evropskih državah danes znova poročajo o rekordnem številu okužb, tudi v slovenskih sosedah Hrvaški in Avstriji, pa tudi v BiH. Evropska unija je medtem zagotovila zdravilo remdesivir za zdravljenje do 500.000 bolnikov s covidom-19 in podpisala tretji dogovor za nakup obetavnega cepiva.